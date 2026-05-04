Посольство РФ обвинило «беженцев из незалежной» в попытке срыва акции «Бессмертный полк»

РИА «Новости»

В посольстве РФ в Нидерландах заявили, что попытку срыва акции «Бессмертный полк» в Амстердаме предприняли украинские беженцы, скрывающиеся от киевских властей на голландской территории. Об этом сообщает ТАСС.

По данным посольства, организаторами памятного шествия в этом году выступили сами голландцы через «Платформу за мир и солидарность». Препятствовать им пыталась группа неонацистов из числа украинских беженцев.

«Помешать же собравшимся попытались вовсе не подданные королевства, а откровенно нацистская группа «беженцев из незалежной», укрывающаяся при этом от режима Зеленского на голландской земле», — отметили в дипмиссии.

В посольстве заявили, что демонстрация злоумышленниками флагов с нацистской символикой наглядно показывает, кого приютили нидерландские власти. Там добавили, что сложилась сюрреалистичная картина: принятые местными властями сторонники Бандеры и поклонники Гитлера угрожают гражданам Нидерландов на главной площади страны.

Во время марша около десяти агрессивно настроенных мужчин в черных масках выкрикивали русофобские и неонацистские лозунги, размахивали плакатами с оскорбительными надписями и карикатурами. Они преследовали участников шествия, пытались вклиниться в колонну и блокировать движение. Несмотря на провокации, при поддержке полиции люди смогли пронести портреты своих героев, ветеранов Великой Отечественной войны, по центральным улицам Амстердама.

Кроме того, 4 мая в центре Амстердама вандалы осквернили Национальный монумент в День памяти жертв Второй Мировой войны. Они облили его краской и написали слово «геноцид».

Ранее мужчина с украинским флагом попытался напасть на участников акции «Бессмертный полк» в Мадриде.

 
