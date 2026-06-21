В Госдуме напомнили о льготах и выплатах для медработников

Российские медицинские работники имеют право на ряд мер государственной поддержки, включая досрочный выход на пенсию, компенсацию расходов на аренду жилья и специальные ежемесячные выплаты. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) в беседе с РИА Новости.

По его словам, государство продолжает развивать программы поддержки врачей и среднего медперсонала, в том числе работающих в первичном звене здравоохранения и сельской местности. Размер ежемесячных специальных выплат для отдельных категорий медиков может достигать 50 тыс. рублей.

Также Свищев напомнил, что медицинские работники могут оформить досрочную пенсию при наличии необходимого стажа. Для специалистов, работавших в сельской местности и поселках городского типа, он составляет 25 лет, а для трудившихся в городах — 30 лет.

Кроме того, в ряде регионов действуют программы компенсации расходов на аренду жилья. Так, в Вологде врачи и средний медицинский персонал, впервые устроившиеся на работу в период с 2020 по 2026 год, могут получать компенсацию до 9 тыс. рублей в месяц, что составляет 75% стоимости аренды жилья.

До этого депутат Госдумы Юрий Григорьев рассказал о разработке законопроекта, который предполагает приравнивание врачей по статусу к государственным служащим. По словам парламентария, инициатива направлена на повышение социальных гарантий и уровня материальной поддержки медицинских работников.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем медицинского работника.