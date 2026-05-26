В Госдуме рассказали, каких врачей не хватает в России

В России наблюдается нехватка хирургов, акушеров-гинекологов и ряда других врачей. Об этом «Парламентской газете» сообщил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По словам депутата, дефицит всегда связан с рисковыми специальностями, такими как хирургия, акушерство-гинекология, анестезиология и реаниматология. Эти специальности всегда находились в топе самых востребованных.

Леонов подчеркнул, что такие врачи работают с пациентами, жизнь которых оказывается под угрозой.

«Значит — велик и риск уголовного преследования со всеми вытекающими последствиями. Не все готовы на этот риск идти. И бывают случаи, когда врачи, столкнувшись с подобными проблемами, просто переходят в другую специальность», — отметил он.

Парламентарий подчеркнул необходимость надзора для минимизации врачебных ошибок, а также важность проведения определенной либерализации этой сферы. По его словам, шаг в этом направлении уже был сделан, когда декриминализировали 238-ю статью Уголовного кодекса («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Однако моральная и надзорная нагрузка на специалистов по-прежнему есть.

