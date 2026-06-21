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Общество

Запорожская область частично обесточена

Губернатор Балицкий: часть Запорожской области кратковременно обесточена
Yauheni Kazlou/Shutterstock/FOTODOM

В ряде районов Запорожской области произошло кратковременное отключение электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Работы по восстановлению начнутся сразу после стабилизации обстановки. Прошу жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем противовоздушной обороны», — написал глава региона.

Накануне власти подконтрольного Киеву города Запорожье после взрывов ограничили движение по Преображенскому мосту через Днепр. По данным издания «Страна.ua», проезд закрыли после взрывов.

19 июня военный эксперт Виктор Литовкин заявил «Газете.Ru», что начало частичной эвакуации жителей подконтрольного Киеву города Запорожья говорит о том, что Украина смирилась с потерей региона и этого населенного пункта. При этом он отметил, что сегодня принципы ведения боевых действий изменились: сейчас нет фронтальных наступлений, как в годы Великой Отечественной войны, сегодня наступления ведутся штурмовыми группами в условиях применения беспилотников.

Ранее военный эксперт рассказал о сроках освобождения Запорожья.

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