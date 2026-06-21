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Общество

В «Укрпочте» обвинили Польшу в блокировании ее машин

Гендиректор Смелянский: Польша уже два месяца блокирует машины «Укрпочты»
Укрпочта

Польская таможня уже два месяца блокирует машины компании «Укрпочта». Об этом заявил генеральный директор компании Игорь Смелянский в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Последние два месяца автомобили «Укрпочты» блокируются польской таможней, и мы вынуждены объезжать Польшу через Венгрию и Словакию и, по сути, перенаправили все свои транзитные потоки в обход Польши», — написал глава компании.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский присвоил бригаде украинской армии наименование «героев УПА» (организация запрещена в России). Организация устраивала расправы над евреями, русскими, поляками и представителями других национальностей.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей госнаграды страны — ордена Белого Орла. По его словам, орден является «символом высшего доверия» страны и благодарностью польской нации, но поскольку украинский лидер не отказался от героизации членов этой организации, то было принято окончательное решение.

На Украине уже раскритиковали шаг Навроцкого, в знак солидарности с Зеленским дипломаты и глава офиса президента отказались от своих польских наград. В России же предложили Зеленскому вместо ордена Белого орла носить награду нацистской Германии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше предупредили о трудном пути Украины в Евросоюз.

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