Над Балтийским морем заметили парящие корабли

В Калининградской области на Балтийском море зафиксирован природный оптический феномен — фата-моргана. Как сообщает Telegram-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», суда на горизонте визуально зависают в воздухе.

«Парящие корабли или эффект «фата-моргана» в Балтийске сегодня», — уточняется в публикации.

Подобный эффект возникает при наличии нескольких воздушных слоев с различной температурой: холодный слой удерживается у морской глади, а выше проходит тёплая воздушная масса. В этом случае световые лучи от объекта преломляются по направлению к зрителю, визуально приподнимая удалённые предметы над их фактическим положением.

Фата-моргана проявляется в разных формах: иногда судно кажется парящим над водой, а иногда становятся видны объекты, скрытые линией горизонта или расположенные ниже нее.

До этого на Марсе обнаружили загадочную пирамиду, однако ученые убеждены, что это не следы цивилизации, а необычный результат почвенных процессов.

Ранее москвичи заметили необычное оптическое явление над городом.