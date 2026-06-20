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Общество

ЗАЭС переподключили к электросети

МАГАТЭ: подключение Запорожской АЭС к внешнему энергоснабжению восстановили
Константин Михальчевский/РИА Новости

Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) вновь подключили к сети после потери внешнего электроснабжения. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на странице в социальной сети X.

«ЗАЭС была снова подключена к электросети сегодня в 17:50 по местному времени (совпадает с мск — Прим. ред.), что завершило очередной эпизод потери внешнего электроснабжения спустя 4,5 часа», — говорится в публикации организации.

Незадолго до этого пресс-служба МАГАТЭ заявила, что Запорожская АЭС в 20-й раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение. Как отметили в агентстве, этот инцидент вновь подчеркивает нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте.

При этом на станции рассказали, что радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения после потери внешнего электроснабжения находится в норме.

Ранее Лихачев заявил, что атаки на ЗАЭС становятся более жестокими.

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