Директор ЗАЭС назвала число погибших и раненых от атак дронов ВСУ

Яшина: с начала года от ударов дронов ВСУ погибли два сотрудника ЗАЭС

С начала года от ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) погибли два сотрудника, еще шестеро получили ранения. Об этом в эфире программы «Время покажет» на Первом канале сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

По ее словам, атаки украинских дронов перестали быть единичными и создают серьезные сложности для работы станции. Она напомнила случай, когда возле периметра станции были атакованы автомобили с работниками, после чего ВСУ около 40 минут не давали возможности оказать им помощь.

Представитель ЗАЭС также сообщила, что ВСУ регулярно обстреливают транспортный цех и автобусы, перевозящие персонал. По ее словам, среди мирных жителей Энергодара пострадавших еще больше.

19 июня в пресс-службе станции заявили, что транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Зафиксировано не менее 14 ударов, в результате которых загорелся один из боксов. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Масштаб ущерба устанавливают специалисты, добавили в ЗАЭС.

Ранее стало известно, что ЗАЭС сообщит МАГАТЭ о гибели сотрудника станции из-за атаки ВСУ на Энергодар.