Напавший на людей в Краснодаре рассказал, что никогда не употреблял алкоголь

Напавший на людей в ТЦ в Краснодаре заявил, что никогда не употреблял алкоголь

Напавший на посетителей в торговом центре в Краснодаре заявил, что никогда не употреблял наркотики и алкоголь. Фрагмент разговора опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Никогда не употреблял ни наркотики, ни алкоголь. Сигареты только недавно начал курить», — сказал задержанный.

До этого сообщалось, что у 19-летнего молодого человека диагностировали инфантильное расстройство личности.

20 июня в Краснодаре 19-летний юноша, вооружившись мачете, ворвался в здание ТЦ. Злоумышленник проник в местный офис МФЦ, где нанес ножевые ранения нескольким людям, а также привел в действие самодельное пиротехническое устройство на территории детского игрового комплекса. Очевидцы сообщают, что в ходе атаки нападавший кричал о желании отомстить за многолетние обиды. В ходе допроса задержанный заявил, что планировал покончить с собой.

Ранее был опубликован список пострадавших при вооруженном нападении на ТЦ в Краснодаре.