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Общество

Названы регионы, в которых средняя пенсия превышает 30 тысяч рублей

РИА Новости: средняя пенсия выше 30 тысяч рублей зафиксирована в 12 регионах РФ
Александр Кряжев/РИА «Новости»

В мае 2026 года средняя пенсия свыше 30 тысяч руб. была зафиксирована в двенадцати регионах РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.

Лидером по величине выплат стала Чукотка, где пенсионеры в среднем получали 42 264 руб. В список также вошли: Ненецкий АО (38 867 руб.), Камчатка (37 662 руб.), Магаданская область (37 497 руб.) и Ханты-Мансийский АО (37 090 руб.).

Далее следуют Ямало-Ненецкий АО (36 429 руб.), Мурманская область (34 265 руб.), Сахалин (33 726 руб.), Якутия (33 712 руб.), Республика Коми (32 262 руб.), Архангельская область (31 728 руб.) и Карелия (31 093 руб.).

В среднем по стране размер пенсионного обеспечения работающих и неработающих граждан в мае 2026 года превысил 25,4 тысячи руб. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял около 23,45 тысячи руб.

В мае сообщалось, что средний размер пенсии женщин в России увеличился за год почти на 2 тысячи руб. и достиг 25 204 руб.

Ранее стало известно, кто из россиян получает пенсию более 150 тыс. рублей.

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