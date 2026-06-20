Прокуратура проверит соблюдение закона в ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение

Прокуратура Краснодарского края после проверки даст оценку соблюдения законодательства в местах с массовым пребыванием людей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ход расследования уголовного дела, а также проведение проверки лично контролирует и.о. прокурора края Александр Трухин.

Днем 20 июня молодой человек с мачете напал на посетителей ТЦ на улице Западный Обход в Краснодаре. Он ворвался в помещение МФЦ , расположенного в здании, взорвал мощную самодельную петарду и порезал ножом посетителей. При этом юноша кричал о мести за то, что его «всю жизнь обижают». На допросе он сказал, что за нападение ему никто не платил, «просто надоело жить». Он утверждает, что намеревался совершить самоубийство.

Пять человек пострадали, по меньшей мере одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Среди раненых охранник торгового центра, который пытался помешать злоумышленнику.

Ранее появились кадры задержания напавшего на посетителей ТЦ в Краснодаре.