Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против ИранаНападение на ТЦ в Краснодаре
Общество

Появились новые подробности о смертельном нападении на МФЦ в Краснодаре

SHOT: два молодых человека атаковали МФЦ в Краснодаре
Сергей Бобылев/РИА Новости

Двое неизвестных напали с холодным оружием на посетителей МФЦ в Краснодаре. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, два молодых человека целенаправленно ворвались в помещение МФЦ, расположенное в краснодарском West Mall. SHOT пишет, что они резали ножами посетителей, предположительно у одного из нападавших с собой было мачете.

В результате нападения, предварительно, погибла женщина, еще четыре человека получили ранения, среди них — охранник торгового центра, который помог задержать злоумышленников. Им оказывается экстренная медицинская помощь. Официальные ведомства на данный момент не предоставили точные данные о количестве раненых и их состоянии.

Правоохранители выясняют мотивы совершенного преступления. Личности задержанных, а также обстоятельства его беспрепятственного прохода в торговый центр с холодным оружием устанавливаются.

Ранее в Москве завели дело после нападения мужчины на сотрудницу МФЦ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стартует третий сезон «Дома Дракона». Чего ждут от продолжения эпической саги о Таргариенах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!