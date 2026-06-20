Появились новые подробности о смертельном нападении на МФЦ в Краснодаре

Двое неизвестных напали с холодным оружием на посетителей МФЦ в Краснодаре. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, два молодых человека целенаправленно ворвались в помещение МФЦ, расположенное в краснодарском West Mall. SHOT пишет, что они резали ножами посетителей, предположительно у одного из нападавших с собой было мачете.

В результате нападения, предварительно, погибла женщина, еще четыре человека получили ранения, среди них — охранник торгового центра, который помог задержать злоумышленников. Им оказывается экстренная медицинская помощь. Официальные ведомства на данный момент не предоставили точные данные о количестве раненых и их состоянии.

Правоохранители выясняют мотивы совершенного преступления. Личности задержанных, а также обстоятельства его беспрепятственного прохода в торговый центр с холодным оружием устанавливаются.

Ранее в Москве завели дело после нападения мужчины на сотрудницу МФЦ.