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Общество

В России начали борьбу с онлайн-магазинами боеприпасов

«112»: московский суд признал незаконными сайты с онлайн-продажей боеприпасов
Shutterstock

Сайты по продаже боеприпасов к травматическому и огнестрельному оружию признаны запрещенной к распространению информацией. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на решения Останкинского районного суда Москвы.

По данным канала, эти сайты работали фактически как маркетплейсы — в открытом доступе, не требуя от покупателей боеприпасов даже регистрации, не говоря уже о каких-либо разрешительных документах на владение оружием.

«Теперь «добавить патроны в корзину» уже не получится», — иронизирует автор поста.

На сайте Останкинского суда указано, что сегодня рассматривалось четыре дела о запрете распространяемой в интернете информации. Исковые заявления подавали прокурор Северо-Восточного административного округа (СВАО) Москвы и останкинский межрайонный прокурор.

До этого московский суд аналогичным образом санкционировал блокировку сайтов, на которых продавалось боевое огнестрельное оружие.

Ранее житель Курска продавал найденное оружие через объявления в интернете.

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