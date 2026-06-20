От одного удара молнии в Германии пострадали девять спортсменов

Bild: девять участников турнира по гандболу в Германии пострадали от молнии

При ударе молнии в кемпинге в немецком Раштатте пострадали девять человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает таблоид Bild.

Инцидент произошел вчера вечером на спортивной площадке, где проводился турнир по гандболу с участием 120 команд. Около 23:00 спортсмены укрепляли палатки перед надвигающейся грозой, и разряд молнии ударил прямо рядом с ними.

Шестерых пострадавших госпитализировали, в их числе 13-летний подросток. Тяжелые травмы получил один человек, но угрозы его жизни нет.

Полиция Раштатта начала расследование по факту случившегося, выясняя, была ли предусмотрена защита участников турнира на случай неблагоприятных погодных условий и как обеспечивались меры безопасности. Проверка коснется организаторов спортивного мероприятия.

Bild уточняет, что минувшей ночью во многих районах Германии прошли грозы, сопровождавшиеся ливнями и шквалистым ветром. Метеорологи предупреждали, что на юге страны возможен ураганный ветер. Из-за непогоды пришлось прервать музыкальный фестиваль Southside в Нойхаузен-об-Эк.

Ранее молния ударила в грудь девушке на подмосковном пляже.