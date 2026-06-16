Голый мужчина напугал молодую пару, пробравшись в их постель посреди ночи

В Германии мужчину арестовали за проникновение в спальню к молодоженам

В Германии полуобнаженный мужчина напал на молодую пару в спальне посреди ночи, сообщает газета Die Zeit.

По данным управления полиции Мюнхена, неизвестный проник в спальню, снял штаны и залез в кровать, где в тот момент спали 20-летняя девушка и ее 24-летний возлюбленный.

Ссора между мужчинами разбудила 55-летнего отца девушки. Троим домочадцам удалось задержать злоумышленника и вызвать полицию, после чего его передали правоохранителям.

Задержанный — 48-летний немец — обвиняется в сексуальном насилии и незаконном проникновении. Неизвестно, каким способом он попал в чужой дом, при этом мужчина, как сообщается, находился в психически нестабильном состоянии.

Он был временно арестован и помещен в психиатрическую больницу. Какое наказание ему грозит, не уточняется.

Ранее мужчина без штанов пробежался по проезжей части и попал на видео.