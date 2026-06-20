Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Дипломаты рассказали о состоянии россиян из отеля в Анталье, где произошла утечка хлора

ТАСС: россияне не пострадали при инциденте с утечкой хлора в отеле в Анталье
proslgn/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам, отдыхавшим в отеле в провинции Анталья, где произошла утечка хлора, медицинская помощь не потребовалась. Об этом сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.

Диппредставительство связывалось с туроператором, по линии которого россияне прибыли в гостиницу. Там сообщили, что данная ситуация оперативно разрешена, пострадавших граждан, которым требуется какая-либо помощь, нет.

Обращений от туристов по этой проблеме в генконсульство не поступало. Дипмиссия продолжит держать данный вопрос на контроле, говорится в сообщении.

18 июня издание Haber7 сообщило, что в турецкой провинции Анталья 25 человек пострадали из-за утечки хлора в отеле. Инцидент произошел в районе Кызылагач популярной туристической зоны Манавгата. Всех пострадавших в качестве меры предосторожности отвезли в ближайшие больницы, откуда они были выписаны после медицинского осмотра.

Ранее в московском фитнес-центре четверо посетителей отравились хлором.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стартует третий сезон «Дома Дракона». Чего ждут от продолжения эпической саги о Таргариенах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!