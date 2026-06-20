Дипломаты рассказали о состоянии россиян из отеля в Анталье, где произошла утечка хлора

ТАСС: россияне не пострадали при инциденте с утечкой хлора в отеле в Анталье

Россиянам, отдыхавшим в отеле в провинции Анталья, где произошла утечка хлора, медицинская помощь не потребовалась. Об этом сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.

Диппредставительство связывалось с туроператором, по линии которого россияне прибыли в гостиницу. Там сообщили, что данная ситуация оперативно разрешена, пострадавших граждан, которым требуется какая-либо помощь, нет.

Обращений от туристов по этой проблеме в генконсульство не поступало. Дипмиссия продолжит держать данный вопрос на контроле, говорится в сообщении.

18 июня издание Haber7 сообщило, что в турецкой провинции Анталья 25 человек пострадали из-за утечки хлора в отеле. Инцидент произошел в районе Кызылагач популярной туристической зоны Манавгата. Всех пострадавших в качестве меры предосторожности отвезли в ближайшие больницы, откуда они были выписаны после медицинского осмотра.

Ранее в московском фитнес-центре четверо посетителей отравились хлором.