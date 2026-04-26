В московском фитнес-клубе 4 посетителя отравились хлором

В Москве четыре человека пострадали из-за утечки химиката в бассейне. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел в местном фитнес-клубе на юге города. По данным Telegram-канала, среди отравившихся не только посетители, но и работники организации. Из-за произошедшего из заведения эвакуировали 30 человек.

Как рассказали свидетели, сильный запах наблюдается не только внутри, но и на улице. На кадрах с места заметно, что на месте находится несколько машин скорой помощи и другие экстренные службы.

Как уточняет Life со ссылкой на SHOT, в больницу отправились только два человека, но информация об их состоянии не уточняется. Еще двоим оказали помощь на месте.

По данным Baza, предварительно, разлив химического вещества произошел в бойлерной, которая обслуживает бассейн. Сначала посетители стали жаловаться на запах хлорки в раздевалке, затем он распространился по другим помещениям. В момент эвакуации некоторые были в шортах и тапочках.

Ранее в Челябинске четверо детей отравились парами хлора.