Кардиолог назвал норму потребления воды в сутки для сердечников

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями летом лучше контролировать потребление воды, лишняя жидкость нагружает сердце, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. При этом, совсем отказываться от воды нельзя, отметил врач.

«Не то, что слишком много воды [нельзя]. Мы просто воду ограничиваем в связи с тем, что происходит нарушение передвижения крови. Соответственно, кровь застаивается, возникают отеки, они не уходят, они начинают накапливаться — все это попадает опять в кровь, нагружает сердце, и сердцу становится тяжело качать, перекачивать кровь. Поэтому мы рекомендуем просто ограничить воду. А воду вообще запрещать нельзя, потому что она составляющая для того, чтобы была плазма жидкая», — сказал он.

Вода чрезвычайно важна для людей с заболеваниями сердца, объяснил эксперт. Кондрахин назвал норму потребления воды в сутки.

«Мы даем специальные препараты [для лечения сердца], называются мочегонные. Они работают таким образом, что убирают воду, которая находится в межклеточном пространстве, она там не нужна. Но при этом вода в кровеносном русле сохраняется, поэтому мы ограничиваем [потребление воды], но только в определенном периоде времени. То есть мы не даем человеку, знаете, как вот есть люди, которые любят чайки погонять. То есть человек должен выпить 30 миллилитров воды на килограмм массы тела — это норма в сутки. А остальное время мы рекомендуем снизить», — заключил он.

Ранее кардиолог Кондрахин посоветовал сердечникам не работать в жару на огороде.