Кардиолог рассказал, можно ли работать на огороде при сердечных заболеваниях

При заболеваниях сердечно-сосудистой системы работать на огороде можно, но с перерывами и в вечернее время, дозируя нагрузку на организм. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Это люди, которые могут быть в зоне риска, но не потому, что работают. Они лечат заболевания сердца с помощью лекарственных препаратов, одни из которых могут быть мочегонные препараты, они снижают давление, но при этом есть одна большая проблема. Она заключается в том, что человек, который принимает эти препараты, он удаляет лишнюю воду из организма. В жару вода нам нужна, а люди продолжают пить эти препараты, иначе у них будет давление повышаться. И когда они выходят на солнце в жару, начинают терять жидкость. Кровь и в жару густая, и на фоне приема мочегонных препаратов у человека кровь будет более густая, это нагрузка на сердце, повышение давления, ухудшение состояния», — отметил он.

При этом нельзя выходить на огород неподготовленным — после зимы организму нужно восстановить работоспособность, рассказал Кондрахин.

«У людей с заболеванием сердца меньше физический резерв, они, к сожалению, не могут больше себе позволить работать, потому что у них сердце имеет определенные ограничения, поэтому работать сверхсилы нельзя. Объясню, в чем еще опасность. За зиму мы настолько перестаем быть тренированными, так как зима, гололед, ходить не надо, все боятся упасть, люди меньше обращаются, к физическим упражнениям, и таким образом снижается активность. А когда выходим на дачу, начинаем работать как будто ничего не поменялось. Организм так не может. Ему надо перестроиться, любая перестройка организма занимает от 14 до 21 дней. Поэтому на огороде надо работать постепенно, аккуратно», — рассказал эксперт.

Кардиолог посоветовал россиянам работать с перерывами и не выходить на огород в жаркие часы.

«Стоит снизить интенсивность, человек должен выполнять нагрузку с перерывами. Если устал, сделай перерыв минут 15 — пошел в тенечек, отдохнул. Стоит расписать на несколько дней нагрузку. Не надо пытаться делать все сразу. Но нагрузка на сердце должна быть адекватная. Совсем убирать нагрузку даже у больных заболеванием сердца и заболеванием хронической сердечной недостаточности тоже не надо. Если человек переносит нагрузку плохо, значит, он превысил свои возможности. Нам нужно нагрузку выровнять, чтобы он нормально ее воспринимал. То есть для него должно быть в радость не упахиваться, не убиваться на даче. Сокращаем время, делаем перерывы и работу во время жары исключаем. Для московского региона жара характерна с 11 утра до 4-6 вечера — в этот период мы сидим дома, делаем другие дела», — подытожил специалист.

