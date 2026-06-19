Миронов обратился в Рособрнадзор после скандала на ЕГЭ по русскому языку

На ЕГЭ по русскому языку в одном из вариантов заданий использовался текст писателя Александра Иличевского, имеющего статус иноагента. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил «Газете.Ru», что обратился в Рособрнадзор и Минпросвещения с просьбой объяснить этот «ляп».

«ЕГЭ и в этом году проходит с многочисленными скандалами. Каждый день в ходе кампании ко мне поступают различные жалобы выпускников, родителей, педагогов. И часть обращений связана с экзаменом по русскому языку, где в одном из вариантов заданий использовался текст писателя-иноагента Иличевского. Во-первых, выпускники жаловались на то, что формулировка задания не соответствовала тексту. Кроме того непонятно, почему вообще даются задания по автору, который с 2013 года живет за рубежом и критикует Россию. В письме я прошу руководство Рособрнадзора и Минпросвещения ответить на этот и другие вопросы», — пояснил Миронов.

В своем запросе депутат интересуется, проводилась ли экспертиза текста Иличевского, кто именно и на каком основании принимал решение о включении фрагмента в экзаменационные материалы, какие меры приняты в отношении этих лиц и по жалобам выпускников. Также Миронов спрашивает, «будет ли проведен анализ ситуации и пересмотр подходов к формированию банка текстов для ЕГЭ».

«Чиновники от образования постоянно твердят, что ЕГЭ совершенен и его не надо менять. Хотя его давно пора не просто менять, а отменять! Но раз уж вы так уперлись в ЕГЭ, тогда исключите хотя бы такие «ляпы», не допускайте в заданиях текстов и авторов, дискредитирующих страну», — заключил Миронов.

Ранее Миронов назвал лукавством статистику Росстата о снижении бедности в стране.