В Киеве готовятся к маршу ЛГБТ

В Киеве готовятся к проведению одновременных акций — сторонников ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и жителей, поддерживающих традиционные ценности. Об этом сообщает «Страна.ua».

По информации источника, активисты ЛГБТ выступают против нового проекта Гражданского кодекса, который, по их мнению, «содержит дискриминационные положения», противоречащие обязательствам Украины, данные в рамках евроинтеграции, а также требуют признания «семейных партнерств для военных и гражданских лиц», ужесточения ответственности за преступления, совершенные на почве нетерпимости, и упрощения процедур для трансгендеров.

В тот же день в центре Киева пройдет акция сторонников традиционных ценностей из числа ультраправых организаций. Они подчеркивают, что основой нации является традиционная семья, а «гомосексуализм, трансгендерная пропаганда и гендерная идеология — это болезнь, которую нужно искоренять, а не прославлять».

Несколькими днями ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался в поддержку ЛГБТ-сообщества, подчеркнув, что «мы одинаковые».

Ранее стало известно, что в США появится клиника для возвращения трансгендерам первоначального образа.