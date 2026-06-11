Президент Украины Владимир Зеленский поддержал ЛГБТ-сообщество («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

«Мы одинаковые. У нас одинаковые права, несмотря на предрассудки людей из XV века», — заявил он.

Также украинский лидер согласился с необходимостью «открыто говорить с обществом обо всем».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина наполнила 8 Марта новым «квазисмыслом». Так она прокомментировала решение Верховного суда Украины о признании отношений однополой пары семьей. Согласно конституции и семейному кодексу Украины, браком считается только зарегистрированный союз женщины и мужчины.

Кроме того, президент России Владимир Путин заявил на полях Петербургского международного экономического форума, что страны Запада могут изымать активы под любым предлогом. По словам главы государства, под предлогами к изъятию могут стать конфликт на Ближнем Востоке, конфликты в Африке или даже отношение к ЛГБТ-сообществу.

Ранее стало известно, что в США появится клиника для возвращения трансгендерам первоначального образа.