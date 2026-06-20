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Общество

В Забайкалье выпал снег

Минтранс Забайкалья призвал водителей ограничить поездки из-за снегопада

В Забайкалье прошел снегопад, в результате которого оказались перекрыты некоторые участки дорог, повалены деревья. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил Минтранс региона.

Как отмечается в публикации, сейчас дорожные службы убирают валежник с проезжей части между селом Малоархангельск Красночикойского округа и Малета Петровск-Забайкальского округа, а также спецтехника направлена на участок со 180 по 234 км.

В ведомстве добавили, что в регионе продолжает идти снег, температура минусовая, поэтому водителям стоит соблюдать осторожность и не выезжать на дороги без серьезной необходимости.

«Минтранс региона призывает водителей по возможности отказаться от дальних поездок, чтобы снизить риск дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении.

До этого на курорте «Роза Хутор» в Сочи выпало около 50 см снега. Температура воздуха составила -1°С.

Ранее москвичам пообещали сухую погоду в выходные.

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