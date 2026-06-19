Москвичам пообещали сухую погоду в выходные

В выходные в Москве и Московской области ожидается умеренно теплая погода без осадков. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Погоду, по ее словам, будет определять гребень антициклона.

«Погода обещает быть хорошей. Осадков не ожидается ни в субботу, ни в воскресенье. Минимальная температура будет в пределах 12–14°C. Дневная — в субботу 19–21°C, в воскресенье 20–22°C», — рассказала специалист.

В понедельник столичный регион окажется под влиянием теплого атмосферного фронта, что вызовет кратковременные дожди, добавила она.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что дожди ливневого характера с грозами прогнозируются в Москве до конца июня, однако в столице ожидаются и солнечные дни. Он отметил, что ливни пока ничего необычного не принесли, они характерны для летнего периода в Москве.

Ранее россиянам назвали регионы, в которые в июле придет аномальная жара.