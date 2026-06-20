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Общество

Кубинец в мини-юбке ограбил таксиста и набросился на полицейских в Подмосковье

Суд приговорил кубинца к 3,5 года колонии за ограбление таксиста в Балашихе
Сергей Бобылев/РИА Новости

Суд в подмосковной Балашихе приговорил гражданина Кубы к 3,5 года колонии за ограбление таксиста и нападение на полицейских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Следствие установило, что осенью 2024 года гражданин Кубы, одетый в бордовую мини-юбку, темный топ и черные сапоги, сел в автомобиль такси. Таксист, как уточняется, принял его за латиноамериканку.

Во время поездки иностранец украл из кармана таксиста 77 тыс. рублей, а на требование водителя вернуть деньги ответил отказом на английском (No money — Денег нет).

Во время потасовки таксист выхватил у кубинца клатч, но украденных денег там не обнаружил. Тогда он стащил один сапог с ноги иностранца, чтобы проверить, не спрятал ли тот туда деньги, но и там их там не оказалось. В результате иностранцу удалось вырваться и сбежать с украденными деньгами, а водитель такси вызвал полицейских.

Как указано в судебных документах, при задержании кубинец оказал «активное сопротивление» и распылил в лицо полицейскому перцовый баллончик, после чего закрылся в тамбуре квартиры на 13-м этаже. Когда на место прибыли полицейские, то он набросился на них с кухонным ножом, задев одного из правоохранителей. Лишь после предупредительного выстрела кубинца удалось обезвредить и задержать.

В ходе судебного заседания кубинец полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд учел это как смягчающее обстоятельство и назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Курганской области вор разбил похищенный телевизор, пока тащил его по улице.

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