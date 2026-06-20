«Черную книгу» растений создадут в России

В России в 2026 году планируют опубликовать «Черную книгу» растений

«Черную книгу» инвазивных растений опубликуют в России в текущем году. Об этом заявил директор единого научного центра Минприроды России ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Закондырин в интервью РИА Новости.

«Черную книгу» инвазивных видов уже в этом году с коллегами из академии наук завершим», — сказал он, отметив, что работа ведется совместно с сотрудниками ботанического сада Российской академии наук.

По его словам, в книгу войдут более полутысячи видов растений, которые представляют угрозу и для сельского, лесного и народного хозяйств.

Закондырин добавил, что в 2021 и 2024 годах в России вышли обновленные издания Красных книг по животным и растениям.

В России уже существует «Черная книга», которая посвящена флоре Средней России». В ней содержится перечень наиболее агрессивных чужеродных растений, вытесняющих местные виды. Эта работа была впервые издана в 2009–2010 годах.

Самые известные растения «Черной книги флоры Средней России»: борщевик Сосновского, клен ясенелистный, эхиноцистис лопастной, амброзия полыннолистная, люпин многолистный.

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