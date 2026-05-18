Россиянам рассказали о полезных свойствах дикоросов

ОСН: при правильном сборе дикоросы могут стать кладезем витаминов
Дикоросами называют полезные растения, которые не культивируются человеком и пригодны для питания либо могут применяться для лечебных целей. Их основной особенностью является высокое содержание витаминов и минералов при отсутствии вредных удобрений и химикатов, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Среди распространенных полезных дикоросов выделяется, например, крапива, в которой много витаминов и минералов, в том числе С, К, А, витамины группы В, железо, магний, белок. Ее можно добавлять в щи, омлеты, пироги, а для смягчения жгучести траву сначала обрабатывают кипятком.

Кроме того, полезным дикоросом считается одуванчик – в нем есть витамины А, С, Е, калий, магний, инулин. По словам экспертов, он, в частности, хорошо влияет на кишечник, стимулирует метаболизм, а также оказывает желчегонное действие. Собирать одуванчики специалисты советуют до цветения, чтобы они не горчили. Цветки часто добавляют в одуванчиковый мед, корни можно обжаривать и заваривать вместе с кофе.

Также среди полезных дикоросов – лопухи и подорожники. Последние не только заживляют раны, но и являются съедобными источниками витаминов группы В, аскорбиновой кислоты и фитонцидов.

Эксперты подчеркивают, что перед употреблением дикоросов лучше проконсультироваться с врачом, вводить их в рацион можно по чуть-чуть с осторожностью. Важно подвергать травы тепловой обработке, чтобы уничтожить бактерии и снизить аллергенность. При хронических заболеваниях и беременности важно отнестись к этому вопросу с особой осторожностью и обязательно употреблять травы только по рекомендациям врачей.

До этого специалисты сообщили, что весна идеально подходит для сбора лечебных трав, из которых потом можно готовить настои, чаи, а также косметические средства. Однако важно при их сборе соблюдать основные правила, чтобы не нанести урон экосистеме, а также выбрать наиболее подходящие для применения растения. В частности, нельзя собирать травы, растущие на расстоянии не далее 500 метров от дороги, около промпредприятий, а также на городских пустырях, близ кладбищ и сельхозполей.

