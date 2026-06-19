Самолет, летевший из Москвы на турецкий курорт, вернулся в аэропорт из-за неполадки

Летевший из Москвы в Бодрум самолет вернулся во Внуково из-за неисправности

Пассажирский самолет, летевший из Москвы в престижный курорт на юго-западе Турции Бодрум, вернулся в аэропорт Внуково из-за технической неисправности. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Самолет авиакомпании Azur Air Boeing 757-2K2 должен был вылететь из воздушной гавани в 04:40 мск, при этом отправился только в 13:36. Его прибытие в Бодрум ожидалось в 18:20 мск, однако его направили обратно в аэропорт во время полета над Рязанской областью.

Как пишет канал, на этот рейс продавались только VIP-места бизнес-класса. Всего на борту находились 72 пассажира и 11 членов экипажа.

По данным источника «Осторожно, новости», причиной возвращения в аэропорт могла стать «техническая неполадка, связанная с работой одного из двигателей».

17 июня летевший из Сочи в Архангельск самолет подал сигнал бедствия над Черным морем. Предварительно, экипаж принял решение вернуться из-за технической неисправности. Никто не пострадал.

Ранее в Подмосковье потерпел крушение самолет с заслуженным летчиком-испытателем на борту.