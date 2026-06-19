Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Самолет, летевший из Москвы на турецкий курорт, вернулся в аэропорт из-за неполадки

Летевший из Москвы в Бодрум самолет вернулся во Внуково из-за неисправности
Максим Блинов/РИА Новости

Пассажирский самолет, летевший из Москвы в престижный курорт на юго-западе Турции Бодрум, вернулся в аэропорт Внуково из-за технической неисправности. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Самолет авиакомпании Azur Air Boeing 757-2K2 должен был вылететь из воздушной гавани в 04:40 мск, при этом отправился только в 13:36. Его прибытие в Бодрум ожидалось в 18:20 мск, однако его направили обратно в аэропорт во время полета над Рязанской областью.

Как пишет канал, на этот рейс продавались только VIP-места бизнес-класса. Всего на борту находились 72 пассажира и 11 членов экипажа.

По данным источника «Осторожно, новости», причиной возвращения в аэропорт могла стать «техническая неполадка, связанная с работой одного из двигателей».

17 июня летевший из Сочи в Архангельск самолет подал сигнал бедствия над Черным морем. Предварительно, экипаж принял решение вернуться из-за технической неисправности. Никто не пострадал.

Ранее в Подмосковье потерпел крушение самолет с заслуженным летчиком-испытателем на борту.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Увольнять стали реже, но россияне все равно выгорают. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!