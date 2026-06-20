Беспилотную опасность объявили в Мордовии

Режим беспилотной опасности объявили на территории Мордовии. Об этом говорится в канале ГУ МЧС по региону в «Максе».

«Объявлен сигнал «Беспилотная опасность» на территории Республики Мордовия», — указывается в сообщении.

До этого силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Калужской области.

В ночь на 18 июня Москва подверглась самой крупной атаке ВСУ за два года. В этот день в небе над столицей было сбито около 180 БПЛА.

Комментируя атаки на столицу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе продолжающихся налетов украинских беспилотников на Москву российские системы противовоздушной обороны (ПВО) демонстрируют высокие показатели работы. По его словам, атаки дронов продолжаются, и принимаются меры по ликвидации последствий этих налетов.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин получает сводки о БПЛА даже ночью.