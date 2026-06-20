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Общество

У Лерчек подтвердилась онкология

Адвокат Третьяков: у блогера Лерчек подтвердили наличие онкозаболевания
Михаил Воскресенский/РИА Новости

У блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) подтвердилось наличие онкозаболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Лерчек Константина Третьякова.

«Сейчас в СМИ активно обсуждаются сообщения о том, что прокуратура планирует проверить подлинность ее (Лерчек. — «Газета.Ru») медицинских документов. Сообщаем: 17 июня были получены результаты очередного обследования. К сожалению, тяжелое заболевание никуда не ушло, диагноз подтвержден», — поделился Третьяков.

Он уточнил, что защита Лерчек спокойно относится к инициативе надзорного органа, ведь официальная проверка — это «лучший способ окончательно закрыть тему, прекратить хайп, домыслы и теории заговора».

До этого жених Лерчек, хореограф Луис Сквиччиарини в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказал об улучшениях зрения блогерши.

Сквиччиарини напомнил, что во время первой химиотерапии Чекалина перестала видеть правым глазом. Как оказалось, это был результат отека в оболочках мозга. Блогершу отвезли в реанимацию, где сделали капельницу с лекарством от отека.

В марте Валерия Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с блогерши сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Ранее жених Лерчек объяснил, почему блогерше не сделали операцию на желудке.

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