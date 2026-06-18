Жених Лерчек раскрыл состояние глаз блогерши

Жених Лерчек (Валерия Чекалина – настоящее имя), хореограф Луис Сквиччиарини в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказал об улучшениях зрения блогерши.

Сквиччиарини напомнил, что во время первой химиотерапии Чекалина перестала видеть правым глазом. Как оказалось, это был результат отека в оболочках мозга. Блогершу отвезли в реанимацию, где сделали капельницу с лекарством от отека.

«Сейчас ситуация улучшилась, но осталось выпадение зрения. Молимся дальше», — поделился жених блогерши.

В марте Валерия Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с блогерши сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

В июне Сквиччиарини рассказал, что блогерша прошла шестую химиотерапию. По словам хореографа, Чекалина на своем примере хочет показать, что не для всех людей с четвертой стадией рака еще все потеряно.

Ранее жених Лерчек объяснил, почему блогерше не сделали операцию на желудке.