Звезде «Усатого няня» запретили работать из-за сильных болей

Mash: актер Сергей Проханов попал в больницу с сильными болями в спине
Актер Сергей Проханов, получивший широкую известность благодаря роли Кеши Четвергова в фильме «Усатый нянь», попал в спинальный нейрохирургический центр. Об этом сообщает Mash.

Как утверждает Telegram-канал, 73-летнего художественного руководителя «Театра Луны» госпитализировали из-за сильных болей в спине. В больнице врачи выявили у него сужение позвоночного канала из-за износа и кисту. Они рекомендовали артисту полностью отказаться от физических нагрузок и воздержаться от работы в течение ближайшего месяца.

Из-за этого, отмечает Mash, спектакли с участием Проханова, запланированные на ближайший месяц, могут быть отменены или перенесены. При этом сам актер или его представители пока не комментировали появившуюся информацию.

Mash подчеркивает, что проблемы со здоровьем начались у Проханова уже давно, однако в последнее время его состояние резко ухудшилось. Сейчас артист уже находится дома — его выписали под наблюдение врачей. Проханов провел в стационаре чуть более суток, где прошел необходимые процедуры.

