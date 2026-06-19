Екатеринбурженка два года жила со стоматологическим инструментом в десне

В Екатеринбурге 22-летняя выпускница УрФУ Анастасия Лапиня два года жила с металлическим предметом в десне, оставленным стоматологом. Об этом она рассказала kp.ru.

В июне 2024 года у девушки заболела верхняя левая шестерка, но из-за сессии она решила повременить с лечением, а затем переехала в Барнаул, где записалась в стоматологическую поликлинику №3. Врач удалил нервы, поставил пломбу, и следующие два года зуб ее не беспокоил. Но недавно на десне у Анастасии появились язвочки, а 18 июня она проснулась с опухшим лицом и поехала в частную клинику, где ей дали обезболивающее и направили на 3D-снимок.

Затем девушка обратилась в Свердловскую областную стоматологическую поликлинику, однако хирург не смог определить причину и направил к терапевту. Тот предположил, что в зубе еще остались нервы, вскрыл его, но ничего не нашел. На повторном снимке медики разглядели в десне посторонний предмет, провоцирующий воспаление. Врач сказал, что скорее всего это металлический фрагмент, оставшийся после предыдущего лечения. Анастасии поставили временную пломбу и предложили два варианта: удаление зуба с протезированием или операция под микроскопом для извлечения фрагмента и сохранения зуба.

«Даже если все будет хорошо, ближайшие месяцы придется жить очень осторожно. Временно мне нельзя посещать баню, бассейн. А также нужно снизить физическую нагрузку: я часто хожу в зал, но сейчас даже при повороте головы чувствую легкую боль, поэтому тренировки пришлось поставить на паузу», — переживает екатеринбурженка.

Ранее пенсионерка из Петербурга осталась без зубов после некачественного протезирования.