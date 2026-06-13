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Общество

Пенсионерка из Петербурга осталась без зубов после некачественного протезирования

В Петербурге пенсионерка лишилась зубов, согласившись на металлические протезы
Варвара Гертье/РИА «Новости»

Пенсионерка из Санкт-Петербурга лишилась зубов после бесплатного протезирования в стоматологической поликлинике № 13, пишет BAZA.

Два года назад 66-летняя Наталья пришла по льготе устанавливать литые протезы. Несмотря на диабет и склонность к аллергии, ее не отправили на предварительную диагностику, а сразу пригласили в стоматологическое кресло.

Стоматолог поставил вкладки «Виробонт С», без согласия обточил зубы и приготовился крепить протезы, но из-за невыносимой боли Наталья прервала процедуру.

У нее начались жжение и электрические разряды по деснам, появился металлический привкус, развился гальваноз.

Женщина обратилась в частную клинику, где аллерголог диагностировал тяжелую реакцию на хром и кобальт. Металлические протезы пришлось удалить, но зубы Натальи разрушились, из-за чего она не может жевать и с трудом говорит. Кроме того, на фоне стресса у нее обострился диабет.

Сейчас пострадавшая с помощью адвоката пытается отсудить у поликлиники 2 млн рублей, а также надеется инициировать доследственную проверку врачей.

Ранее москвичка осталась с треснутыми зубами и чеком на 2,5 млн рублей после «исправления» прикуса.

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