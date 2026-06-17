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Общество

Россиянка украла ювелирку на 1,3 млн рублей, обманув сервис доставки

В Воронеже женщина украла ювелирку на 1,3 млн рублей, обманув сервис доставки
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В Воронеже вынесли приговор местной жительнице, которая украла ювелирные украшения на 1,3 млн рублей, обманув сервис доставки. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все происходило с ноября 2022 года по январь 2023 года. Злоумышленница находила объявления о продаже драгоценностей в интернете, а затем договаривалась с потерпевшими о доставке товара. После этого она звонила в колл-центр сервиса доставки под видом продавцов и меняла их номера на свой, чтобы получить код от постамата.

Получив посылку, мошенница присваивала украшения. Ущерб, причиненный двум потерпевшим, оценили на сумму в 1,3 млн рублей. Суд назначил женщине наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима. Кроме того, ее обязали возместить потерпевшим ущерб.

Ранее в Нефтеюганске вахтовик украл у коллеги почти полмиллиона рублей.

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