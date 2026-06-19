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Общество

ОНК Дагестана требует разобраться в деле беременной женщины в СИЗО Хасавюрта

ОНК Дагестана обратится к прокурору по делу содержания в СИЗО беременной женщины
Илья Питалев/РИА Новости

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Дагестана требует беспристрастного разбирательства по делу беременной женщины в СИЗО Хасавюрта. Об этом сообщил РИА Новости председатель организации Шамиль Хадулаев.

Он отметил, что по результатам визита в хасавюртовский СИЗО-3 будет подготовлено официальное обращение к прокурору республики. Поводом для этого стало положение 39-летней жительницы Махачкалы Джамили Гаруновой, которая находится под стражей, будучи на шестом месяце беременности.

По словам Хадулаева, проверка была инициирована после жалоб родственников Гаруновой, которую обвиняют в мошенничестве. Общественников смущает тот факт, что следствие ведется в Хасавюрте, хотя сама обвиняемая проживает в столице региона. В своем заключении ОНК намерена потребовать от прокуратуры детально проверить законность предъявленных обвинений, обоснованность выбора места следствия и причины, по которым доводы женщины игнорируются.

Правозащитники ранее добились, чтобы заключенную направили в медицинское учреждение для обследования. Хадулаев подчеркнул, что обратился к руководству изолятора с требованием обеспечить беременной женщине все необходимые условия и полноценный медицинский уход.

В свою очередь, представители УФСИН России по Дагестану заявили, что никаких претензий к условиям содержания или поведению персонала изолятора со стороны Гаруновой не поступало.

Ранее в Ижевске отправили под арест наркоманку, находящуюся на 9-м месяце беременности.

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