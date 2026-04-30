Дикий кабан устроил набег на город в Турции и ранил трех человек

Дикий кабан устроил набег на город в Турции и ранил трех человек, пишет Daily Star.

Как рассказали очевидцы, огромный вепрь на полном ходу врезался в мужчину, переходящего дорогу по «зебре». Удар был такой силы, что пешеход буквально взлетел в воздух, после чего он рухнул лицом вниз на асфальт. Животное же, не останавливаясь, продолжило мчаться, словно «неуправляемый грузовой поезд».

По данным местных экстренных служб, кабан забрел в центр города, после чего сорвался и начал хаотичную атаку. В результате инцидента, по предварительной информации, пострадали три человека. Всем им потребовалась помощь парамедиков, после чего пострадавших доставили в ближайшую больницу. Их текущее состояние не уточняется.

После того как кабан пробежался по городским улицам, он скрылся в лесной чаще. Власти пока не подтвердили, удалось ли обнаружить животное.

Ранее стадо диких кабанов задержало преступника в Германии.

 
Большинство ИИ готовы уничтожить человечество ради себя. Это показал простой философский тест
