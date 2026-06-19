Врач предупредила, что можно подхватить от немытых ягод и фруктов

Врач Габриелян: лямблиоз и аскаридоз можно подхватить от немытых ягод

Даже если ягоды и фрукты выглядят чистыми, на их поверхности могут находиться частицы почвы, пыль, остатки удобрений и средств обработки растений, а также бактерии, вирусы и яйца паразитов. Об этом «Газете.Ru» рассказала педиатр «СМ-Клиника» для детей Анастасия Габриелян.

«Во время выращивания, сбора, транспортировки и хранения продукты контактируют с различными поверхностями и людьми, поэтому риск загрязнения сохраняется вплоть до момента покупки», — объяснила врач.

Она отметила, что для детей подобные загрязнения особенно опасны, поскольку их иммунная система еще продолжает формироваться, а обезвоживание при кишечных инфекциях развивается значительно быстрее, чем у взрослых.

Основная опасность немытых ягод и фруктов связана с риском кишечных инфекций и паразитарных заболеваний.

«После попадания в организм болезнетворные микроорганизмы могут вызывать воспаление желудочно-кишечного тракта. В результате появляются тошнота, рвота, диарея, боли в животе и повышение температуры тела. Для детей такие состояния опасны быстрой потерей жидкости и электролитов, что в некоторых случаях требует госпитализации», — подчеркнула Габриелян.

Отдельную угрозу, по словам врача, представляют паразитарные инфекции. Они могут длительное время протекать практически бессимптомно, постепенно нарушая процессы пищеварения и всасывания питательных веществ.

Как рассказала педиатр, через загрязненные ягоды и фрукты могут передаваться различные возбудители кишечных инфекций, включая сальмонеллы, патогенные штаммы кишечной палочки, шигеллы, норовирусы, ротавирусы и вирус гепатита А. Среди паразитарных заболеваний наиболее часто встречаются лямблиоз, аскаридоз, токсокароз и энтеробиоз.

При этом риск заражения значительно возрастает при употреблении немытых ягод с дачных участков, лесных ягод или продукции, приобретенной в местах несанкционированной торговли.

Чтобы снизить риск заражения, врач рекомендует тщательно мыть все ягоды, фрукты и зелень перед употреблением.

«Недостаточно просто быстро ополоснуть продукты водой. Ягоды и фрукты необходимо тщательно промывать под проточной водой. Плотные плоды можно дополнительно очищать руками или специальной щеткой. Ягоды и зелень рекомендуется предварительно замочить в чистой воде на несколько минут, а затем еще раз промыть. Использовать бытовые моющие средства для мытья продуктов не следует», — пояснила специалист.

Также Габриелян перечислила симптомы, при которых необходимо обратиться к врачу. Среди них — тошнота, рвота, боли в животе, жидкий стул, повышение температуры, выраженная слабость, отказ от еды и питья, а также признаки обезвоживания: сухость слизистых, редкое мочеиспускание и вялость.

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