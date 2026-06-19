В Москве молодые люди изнасиловали девушку, используя вейп и ножку от стула

В Москве 20-летнюю девушку изнасиловали электронной сигаретой и ножкой от стула

В Москве 20-летняя девушка стала жертвой группового изнасилования. Как сообщает mk.ru, все произошло в ночь на 15 июня в апартаментах на Нижегородской улице.

Девушка-маркетолог пришла в гости к приятелю из Перми, проживающему в квартире. Незадолго до этого молодой человек познакомился на улице с двумя земляками, приехавшими в Москву на заработки и искавшими хостел, и пригласил их к себе.

Компания употребляла пиво и коньяк, после чего девушка «отключилась» и заснула. Проснулась она от странных ощущений в паховой области и увидела рядом обнаженных молодых людей.

Один поместил в ее тело сначала электронную сигарету, затем ножку от стула. Как выяснилось, насильники поочередно надругались над спящей жертвой, снимая процесс на видео.

Хозяина апартаментов рядом не было, принимал ли он участие в издевательствах, не уточняется.

ГСУ СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Двое подозреваемых задержаны.

Ранее компания мужчин изнасиловала женщину, вставляя ей в половые органы камень и пулю.