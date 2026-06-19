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Общество

При приезде главы Коста-Рики на нелегальный карьер с золотом прогремел взрыв

El Observador: главу Коста-Рики эвакуировали из-за взрыва на заброшенном карьере

Президента Коста-Рики Лауру Фернандес эвакуировали во время официального визита в район Круситас после мощного взрыва, сообщает El Observador. По данным издания, глава государства и сопровождавшие ее министры и депутаты не пострадали.

Инцидент произошел 19 июня в зоне Сан-Карлос, куда правительственная делегация прибыла для оценки ситуации с нелегальной добычей золота. По словам министра безопасности, взрыв прогремел примерно в 200 метрах от места, где находилась президент, после чего полиция начала прочесывать местность в поисках подозреваемых.

«Все мы в порядке, но эта ситуация полностью вышла из-под контроля. Это очень больно говорить, но так и есть», — заявила Фернандес журналистам сразу после эвакуации.

Министр внутренней безопасности подтвердил, что тактические подразделения проводят операцию по поиску лиц, причастных к взрыву. По его словам, очевидцы сообщили о подозреваемых, и полиция пытается их найти.

«Сейчас мы проводим периметральное прочесывание. Никто не пострадал, мы смогли эвакуироваться», — сообщил глава МВБ.

Кризис в Круситас тянется с 2000-х годов, когда правительство разрешило канадской компании Industrias Infinito открытую добычу золота. После судебных баталий и протестов власти отозвали свое разрешение, но на месте заброшенного карьера образовались нелегальные шахты. Тысячи горняков используют ртуть и цианид, а добытое золото контрабандой вывозится в Никарагуа.

Ранее в Коста-Рике сорвали покушение на президента.

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