В Подмосковье таксист требовал номер телефона у пассажирки и пытался ее поцеловать

В Королеве таксист довез пассажирку до дома и стал к ней приставать

Жительница подмосковного Королева стала жертвой нападения любвеобильного таксиста. Об этом она рассказала в соцсети, на публикацию обращает внимание РИАМО.

Вечером 18 июня женщина вызвала такси после работы. Всю поездку она не поддерживала диалог с водителем, однако под конец мужчина начал осыпать ее комплиментами, настойчиво просить номер телефона и заставлял записать свой.

Пассажирка заявила, что состоит в отношениях, но таксист не угомонился и даже полез целоваться. В итоге пострадавшей удалось покинуть автомобиль.

Девушка считает водителя опасным для жительниц региона и требует его увольнения из службы такси.

«Я хочу, чтобы этого водителя уволили, потому что его действия абсолютно непозволительны. <...> Я не давала ни малейшего повода, <...> было достаточно много отказов, но это не помогло», — пожаловалась она.

Ранее в Воронеже таксист отказался пассажирку на 9-м месяце беременности.