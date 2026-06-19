«Я не могу стоять»: таксист отказался везти пассажирку на 9-м месяце беременности

В Воронеже на видео попал таксист, который отказался везти беременную пассажирку

В Воронеже таксист отказался везти пассажирку на 9-м месяце беременности. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«По словам беременной девушки, водитель отказался везти ее из поликлиники на улице Маршака в Шилово. Заказ через приложение обошелся в 650 рублей, но водитель начал возмущаться ценой, остановился на ближайшей остановке и предложил вызвать другое такси», – говорится в сообщении.

По словам пассажирки, она объяснила свое положение и попросила водителя довезти ее до дома, но это не повлияло на решение мужчины.

«В чем виноват клиент и когда это 650 рублей стало приравниваться к «бесплатно»?» — сказала девушка.

До этого в Санкт-Петербурге автомобиль влетел в пешеходов. На размещенных в сети кадрах видно, что иномарка получила повреждения: у машины смят кузов, полностью разбит бампер и капот, при этом автомобильные детали разбросаны по сторонам. Фельдшеры забрали водителя Hyundai в тяжелом состоянии.

Ранее в Москве легковушка вылетела на встречку и протаранила автобус с людьми.