Минпросвещения утвердило программу изучения арабского языка в российских школах

В России утверждена программа изучения арабского языка в школах, которая начнет действовать с 1 сентября. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Он провел рабочую встречу, посвященную вопросам деятельности Образовательного центра имени шейхи Фатимы бинт Мубарак в Областной гимназии им. Е. М. Примакова. В ней приняли участие министр просвещения Объединенных Арабских Эмиратов Сара бинт Юсеф Аль-Амири и посол ОАЭ в РФ Мохаммад Ахмад Альджабер.

«Три года у нас проводится олимпиада по арабскому языку, утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года», — сказал Кравцов.

По словам министра, ведомство подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги русских писателей, которые передали в ОАЭ.

До этого Сергей Кравцов рассказал, что с 1 сентября в российских школах начнется изучение профиля «Искусственный интеллект».

Он отметил: Всероссийская олимпиада школьников, очередной цикл которой завершился в мае, задает вектор развития образования. Так, включенный в олимпиаду по информатике новый профиль «Искусственный интеллект» оказался настолько востребованным и актуальным, что уже со следующего учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета.

Ранее в Минпросвещения назвали сроки апробации новых учебников по физкультуре.