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Общество

Кабмин утвердил правила передачи генетических данных за пределы России

Правительство РФ утвердило порядок передачи генетических данных граждан за рубеж
The Lancet

Кабинет министров России ввел строгий регламент передачи генетической информации граждан за пределы страны, а также учредил специальную межведомственную комиссию для контроля за этим процессом. Официальный документ, закрепляющий данные нормы, уже размещен на портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые правила передачи генетических данных человека за пределы РФ. <...> Образовать межведомственную комиссию по вопросу передачи генетических данных человека за пределы РФ», — говорится в документе.

Данное решение стало продолжением законодательной инициативы, окончательно принятой Госдумой в феврале 2026 года. Профильный закон, направленный на обеспечение безопасности и защиты биологических данных россиян, допускает отправку такой информации зарубежным контрагентам только в порядке исключения и при соблюдении жестких процедурных требований.

Ранее в ГД назвали закон о сохранности генетических данных «первым шагом» по их защите.

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