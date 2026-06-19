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Общество

Мужчина ударил ножом в шею отвергнувшую его 16-летнюю девушку

В Индии мужчина отомстил отказавшейся от предложения девушке, ударив ее ножом
Shutterstock

В Индии 16-летняя девушка получила ножевое ранение за отказ от предложения руки и сердца, сообщает газета Times of India.

Инцидент произошел во вторник, 16 июня, в штате Керала. По данным полиции, мужчина по имени Фахад напал на девочку-подростка и ударил ее ножом в шею после того, как она отказалась выйти за него замуж.

После нападения он скрылся, но был арестован вечером того же дня. Пострадавшую срочно доставили в больницу медицинского колледжа Тируванантапурама. В настоящее время ее состояние оценивается как стабильное.

До этого в Москве фотограф-сталкер стал преследовать девушку после бесплатной фотосессии. Она заблокировала мужчину, но тот стал писать ей с других аккаунтов и навязчиво предлагал встретиться. Теперь москвичка боится выходить из дома без сопровождения и планирует обратиться в полицию.

Ранее мигрант повалил на землю и ограбил жительницу Воронежской, отказавшуюся знакомиться.

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