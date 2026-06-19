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Общество

В Иркутской области штурмом взяли дома двоих «смотрящих» и их подручных

Два криминальных авторитета и их подручные задержаны в Иркутской области

В Иркутской области пресечена деятельность группы лиц, причастных к экстремистскому движению «Арестантское уголовное единство» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена). В ходе операции задержаны семь фигурантов, включая двух лидеров группы, сообщили в региональном СК.

Следствие установило, что 45-летний житель города Зимы и 54-летний уроженец Саянска обладали криминальными статусами «смотрящих» в своих городах. Вместе с сообщниками в возрасте от 34 до 44 лет они занимались насаждением идеологии криминальной субкультуры, продвигая «воровские» нормы поведения и традиции. Кроме того, группа организовала сбор средств в «общак» при участии лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.

Во время обысков, проведенных по месту жительства подозреваемых и на территории ИК №32, силовики обнаружили и изъяли автомобиль Toyota Camry, мобильные устройства, игральные карты с символикой экстремистского сообщества, а также более миллиона рублей наличными.

На основании собранных материалов региональными подразделениями МВД и ФСИН Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об организации деятельности экстремистского сообщества (ст. 282.2 УК РФ) и занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

Ранее в Петербурге арестовали вора в законе за преступления 30-летней давности.

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