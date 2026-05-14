iDNEZ: в Чехии бобер захватил частный пруд и напал на семью

В Чехии бобер захватил частный пруд и напал на его хозяев, пишет iDNEZ.

Как пишут СМИ, животное попыталось захватить пруд на частной территории, проявило агрессию и напало на собаку, а затем и на дочь мужчины.

Владелец вызвал полицию, а те, оценив серьезность ситуации, запросили помощь профессиональных пожарных. К моменту прибытия полицейских бобер сидел спокойно на берегу, где, вероятно, рыл нору. Однако при попытке пожарных поймать зверя он проявил агрессию и сбежал.

Пострадавшие, по предварительной информации, не получили серьезных травм. Владелец участка договорился со спасателями, что в случае повторного появления агрессивного животного он сразу сообщит им.

«Если кто-то увидит подозрительно уверенного в себе бобра, который думает, что пруд принадлежит только ему, мы просим проявлять большую осторожность», — обратились к гражданам спасатели.

