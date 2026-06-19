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Общество

Россиянам рассказали, как пользоваться смартфоном в жару

Инженер Джакония: смартфон нельзя оставлять надолго на жаре
MVolodymyr/Shutterstock/FOTODOM

Температура +30°C сама по себе не опасна для смартфона, если пользоваться им не длительное время — например ответить на звонок или проверить почту. Об этом в интервью RT сообщил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония.

По его словам, для устройства губительно длительное нахождение под прямыми солнечными лучами. Нагрузка возрастает еще больше, если в это время работать с тяжелыми файлами, снимать видео или играть в игры.

«При этом важно не только то, насколько сильно нагрелся компонент, но и как долго устройство находится в экстремальных условиях. Современные гаджеты часто предупреждают пользователя о перегреве и могут сами отключиться, чтобы избежать повреждений», — отметил эксперт.

Если устройство лежит на солнце в плотном чехле, риск перегрева также возрастает, добавил он.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко до этого говорил, что истинная угроза жары для смартфона — это не взрыв батареи, а незаметная деградация его компонентов. Каждое повышение температуры аккумулятора на 10°C заметно сокращает его ресурс, предупредил он.

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