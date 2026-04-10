Россиянам рассказали, как продлить срок службы беспроводных наушников

Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков в интервью RT рассказал о факторах, влияющих на срок службы аккумуляторов беспроводных наушников. В среднем, по его словам, батареи таких устройств рассчитаны примерно на 300–500 циклов зарядки.

Заметно сокращает их ресурс холод, а также перепады температур при переходе с улицы в тепло, предупредил специалист.

Не менее вредна для наушников и излишняя жара. Если оставлять их на солнце или в салоне автомобиля в летний период, аккумулятор также быстро деградирует.

«Когда наушники полностью разряжаются, это лишний стресс для батареи. Постоянно держать их на зарядке тоже нехорошо. Идеально — заряжать до 80% и разряжать до 20%. Это сложно контролировать, но хотя бы нужно не доводить до полного нуля», — подытожил Зыков.

Нейрохирург доктор Джек Круз до этого говорил, что беспроводные наушники могут оказывать негативное влияние на здоровье человека из-за воздействия электромагнитных полей (ЭМП).

По его словам, опасения по поводу ЭМП начали высказываться еще в 1970-х годах. Тогда американский хирург и исследователь Роберт О. Беккер изучал влияние крайне низкочастотных волн, которые использовались в военных системах связи. В ходе исследований у животных, подвергавшихся воздействию таких волн, наблюдалось замедленное развитие и признаки биологического стресса. В отдельных испытаниях с участием людей фиксировалось повышение уровня липидов в крови — одного из ранних маркеров сердечно-сосудистых заболеваний.

