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Россиянам рассказали, как сохранить силы после 45 лет

Врач Репетюк: сохранить мышцы после 45 лет помогут две тренировки в неделю
Slava Dumchev/Shutterstock/FOTODOM

Для того чтобы избежать серьезной потери мышечной массы и сил после 45-50 лет, важно придерживаться ряда правил, в том числе не пренебрегать силовыми тренировками. Об этом kp.ru рассказал заведующий отделением антивозрастной медицины и реабилитации, травматолог-ортопед, врач по спортивной медицине, к.м.н., доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского Университета Алексей Репетюк.

По словам специалиста, сохранить мышечную массу после 45 лет помогут 2-3 силовые тренировки. При этом каждая из них должна длиться около 30 минут.

Врач добавил, что для поддержки здоровья сердца и сосудов важна умеренная аэробная нагрузка от 150 до 300 минут в неделю. Рекомендуется отдавать предпочтение быстрой ходьба, езде на велосипеде, плаванию или танцам.

«Если заниматься регулярно, ежегодная потеря мышечной массы снижается до 1% или даже меньше. Без нагрузок она может достигать 3–7% в год. Главное — начинать тренироваться постепенно и делать это постоянно», — подчеркнул эксперт.

Хирург-травматолог-ортопед Олимп Клиник МАРС Михаил Рязанцев до этого предупреждал, что резкое возвращение к тренировкам часто таит в себе скрытую опасность, в том числе стрессовые переломы. Такие травмы относятся к группе перегрузочных повреждений, а их самым важным индикатором становится боль.

Ранее врач назвала процессы старения, которые запускаются уже после 30 лет.

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